Tranen bij kijkers door hereniging tussen Amerikaanse moeder en dochter in ‘Hello goodbye’

Mensen die hun langverwachte geliefden in de aankomsthal van Schiphol staan op te wachten, hebben vaak een mooi verhaal. Dat weet Joris Linssen als geen ander. Ook de tweede aflevering van Hello goodbye bracht emotionele momenten naar boven.

Zo vertelt een Amerikaanse vrouw die 5 jaar geleden naar Nederland verhuisde over hoe haar drugsverslaving ervoor zorgde dat ze haar dochter die nog in San Francisco woont al meer dan 10 jaar niet heeft gezien.

“Ik kan me niet voorstellen dat een moeder haar dochter niet ziet voor 10 jaar. Hoe komt dat?”, vraagt Joris. Na enige aarzeling vertelt ze: “Om eerlijk te zijn heb ik verkeerde keuzes gemaakt in het leven. Ik raakte de voogdij kwijt toen ze 5 jaar oud was.” Ze vertelt hoe ze elkaar toen jaren niet hebben gesproken, maar dat ze nu 21 jaar is en haar eigen keuzes mag maken. “We zijn als vreemden voor elkaar, daarom is deze ontmoeting erg belangrijk voor me.”

Harde strijd

Linssen slaagt er opnieuw in om met een paar simpele vragen een heuse therapiesessie los te krijgen. De moeder vertelt hoe ze na een jarenlange drugsverslaving afkickte en nu zo’n 13 jaar clean is. “Ik mocht haar destijds niet vertellen over hoe mama haar leven op orde aan het krijgen was om haar weer thuis te krijgen. Dat soort dingen zijn volgens de Amerikaanse wet niet toegestaan. Het is een harde strijd geweest om op dit punt te komen en weer trots te zijn.”

Ze vertelt hoe ze een baan met vast inkomen vond toen ze in Nederland kwam wonen. “Ik heb de afgelopen 10 maanden hard gespaard om een vliegticket voor haar te kopen. Vandaag is de dag dat ik haar eindelijk zie.”

Een nachtmerrie

Joris vraagt wat haar dochter voor haar betekent. Zichtbaar geëmotioneerd begint ze te vertellen: “Alles. Alleen ouders weten hoe dit voelt. Er zijn geen woorden voor. Ik zei gisteren nog tegen mijn man: ‘Het voelt alsof ik eindelijk wakker word uit een nachtmerrie die 16 jaar duurde. Maar het is eindelijk voorbij wanneer ze uit die deur loopt.”

De warme en innige ontmoeting in de aankomsthal van Schiphol raakt de kijkers tot op het bot. “Dikke tranen tijdens Hello Goodbye en kan alleen maar zeggen ‘ik begrijp je’”, schrijft iemand.

Ontzettend goed dit. Zo respectvol en integer gemaakt. Goed gekozen muziek en boeiende verhalen. Complimenten aan Joris Linssen en team. Zij laten zien dat je ook zonder allerlei BN-ers een prachtig programma kunt maken. Ik zeg #televizierring. #hellogoodbye — Edwin Pittens (@edwinpittens) July 28, 2020

Wat ongelofelijk knap hoe Joris Linssen altijd weer met Jan en alleman direct tot de kern weet door te dringen. Jaloersmakend. #hellogoodbye — Advocaat Briedé (@briedecassese) July 28, 2020

Zo heftig deze laatste vrouw😢#HelloGoodbye

Hele aflevering trouwens de moeite van terugkijken waard😀 @npo1 — Rechie (@RToulouse) July 28, 2020

Ik hou zo van #hellogoodbye en wat maakt emotie mensen toch mooi. En mijn ogen zijn ook weer doorgespoeld 😭👍 — Stefanie Verrijp (@StefVerrijp) July 28, 2020

Zit ik weer te janken.. #helloGoodbye — 𝔼𝕤𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕊𝕔𝕙𝕦𝕝𝕥𝕚𝕟𝕘 (@Estherschulting) July 28, 2020

Na 10jr jouw dochter weer zien…

Door slechte keuzes in mama’s leven liep het zo.

Maar DE allerbeste keuze is dat mama het ticket betaalde voor dochter! All the love for mother and daughter, make new memories #hellogoodbye — audrey (@Braafheidzelve) July 28, 2020

