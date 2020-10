Hereniging tussen Frank en Rogier te zien in ‘Rooijakkers over de vloer’

Eerder werd nog bekend gemaakt dat Frank en Rogier in een flinke ruzie zijn verwikkeld, maar inmiddels lijkt deze gedeeltelijk te zijn bijgelegd. De twee zouden maandag tijdens een online bijeenkomst in gesprek zijn gegaan met een relatietherapeut en niemand minder dan Art Rooijakkers was daarbij aanwezig.

De hereniging tussen Frank en Rogier is donderdag te zien in het televisieprogramma ‘Rooijakkers over de vloer’.

Afstand van elkaar genomen

Begin oktober werd nog bekend gemaakt dat de mannen tijdelijk afstand van elkaar hebben genomen. In de eerste instantie was het verhaal dat Frank naar Zuid-Frankrijk was vertrokken om hun huis winterklaar te maken en dat Rogier er de voorkeur aan gaf om in Den Haag te blijven. “Dat kan gebeuren, hij is jonger ook natuurlijk,” zei Frank destijds nog tegenover RTL Boulevard. “En ik vermaak me prima; er komen veel vrienden langs met wie ik gezellig rosé drink. Ik geniet van mijn oude dag en welverdiende rust.”

“Rogier is naast zijn schoenen gaan lopen”

Niet veel later bleek dat het er toch allemaal iets minder rooskleurig uitzag tussen de twee. Frank en Rogier bleken serieuze huwelijksproblemen te hebben en haalde flink naar elkaar uit. Zo vertelde Frank over Rogier: “Rogier is naast zijn schoenen gaan lopen en daarmee maakt hij zich zeker niet geliefd bij de mensen om mij heen. Rogiers houding in ons nieuwe programma wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen.” Het gedrag van Rogier zou er zelf voor hebben gezorgd dat de opnames van hun programma stilgelegd moesten worden. “Er is mij meerdere malen gezegd dat ik niet zo over me heen moet laten lopen. De regisseur van ons programma heeft op zeker moment de opnamen zelfs stilgelegd om met Rogier over zijn houding te praten. Ook zij vond dat hij moest inbinden,” aldus Frank.

Excuses van Rogier

Rogier liet weten ook erg kwaad te zijn, maar ging zijn verhaal naar eigen zeggen via een andere weg doen. “Franks verhaal heeft ook een andere kant, maar ik ben er nog niet aan toe om alles te vertellen. Dat zal ik later doen, in een boek!” Rogier leek later toch een beetje in te binden, want Frank liet onlangs nog weten dat Rogier hem een lief berichtje had gestuurd om zijn excuses aan te bieden. Of het nu echt weer goed is tussen de twee, zullen we donderdag te zien krijgen in ‘Rooijakkers over de vloer’.

Bron: AD. Beeld: RTL