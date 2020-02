Hereniging tussen zussen neemt bijzondere wending in 'All you need is love'

Zaterdagavond konden de tissues er weer bij gepakt worden: het nieuwe seizoen van All you need is love is begonnen. Exen werden herenigd, liefdes gevonden en natuurlijk stond er weer een reis naar Australië op het programma.

Die reis is voor veel kijkers het hoogtepunt van het programma. Families en vrienden worden vaak na jaren herenigd met hun dierbaren.

2 zussen

Een van hen was Jeanette Peeters, die met haar man Wim en 2 zoontjes in Australië was. Samen zouden ze haar zus Betty gaan opzoeken, die ze 7 jaar niet had gezien en die bovendien haar kinderen nog niet had ontmoet. Iedereen met een zus kan zich voorstellen hoe moeilijk dat is, maar daar blijft het niet bij: ook haar andere zus woont aan de andere kant van de wereld, namelijk in Nieuw-Zeeland.

Dolblij

Dat haar zussen zo ver weg wonen, komt niet uit de lucht vallen: als jonge meiden woonden ze in Nieuw-Zeeland, tot ze als pubers terugverhuisden naar Nederland. Beide zussen konden niet wennen en wilden graag weer terug naar de andere kant van de wereld. Jeanette mist hen natuurlijk enorm en is dan ook dolblij wanneer Robert ten Brink voor haar neus staat.

Verrassing

Eenmaal in Australië blijkt Jeanette de 1e van de groep die wordt afgeleverd. Een prachtig weerzien volgt, waarbij zus Betty compleet door het dolle heen is. Maar dan moet de grootste verrassing nog komen: ook zus Ilse is aanwezig. Kijkers genieten van al het geluk en alle liefde.

Robert stond overigens nog even stil bij de branden die woedden in Australië. Jeanette liet weten dat zij net een week terug in Nederland waren toen de branden uitbraken in de buurt van haar zus. Betty heeft 2 keer op het punt gestaan te evacueren. Gelukkig bleek dat uiteindelijk niet nodig.

Geweldig deze hereniging tussen de zussen Jeanette Betty en Ilse #aynil #allyouneedislove — Marieke Kuipers (@MariekeMKuipers) February 22, 2020

Dit was wel echt het beste moment om in te schakelen bij #aynil. Heerlijk hysterische zus op d’r blote voeten en met naakte man onder de douche 😂 — Roos (@notetoself_dus) February 22, 2020

Bron & beeld: RTL