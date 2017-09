Herfst met een hoofdletter H: er is storm op komst

Wie hoopte op een broeierige nazomer heeft pech, want de herfst gaat echt beginnen. Vandaag is het met 16-18 graden en zon nog aardig, maar vannacht en morgen worden buien en (zeer) zware windstoten verwacht. Aan de kust kan het gaan stormen.

Vanavond is het volgens Weer Online nog overwegend droog, maar vannacht gaat het los met regen en windstoten. Koud wordt met 13 graden overigens niet. Morgen blijft het een onstuimige dag. Wie aan de kust woont, kan maar beter binnen blijven. Hier is met een zuidwester- tot westerstorm kans op zeer zware windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur. Later in de dag zullen de windstoten afnemen. Ook in de rest van het land is een regenjas een overbodige luxe, want er worden buien verwacht, soms met onweer.

Bron: Weer Online, NOS. Beeld: iStock