Herken de BN’er: welke presentator blaast hier 5 kaarsjes uit?

Gisteren was er een bekende Volendammer jarig. Om dat te vieren plaatste hij een schattig jeugdkiekje op Instagram. Zie jij wie het is?

Op dit plaatje blies hij nog 5 kaarsjes uit, maar inmiddels is hij al 36 jaar oud.

Tja…. #jarig Een bericht gedeeld door Kees Tol (@keestolofficial) op 9 Feb 2018 om 8:58 (PST)

Kleuter Kees

Jazeker, het is Kees Tol! Toen nog een kleuter, inmiddels uitgegroeid tot een bekende presentator en acteur. We kennen hem onder andere van programma’s als Shownieuws, Met de deur in huis, Talenten zonder centen en Huizenjacht. Ook was hij de Mol in Wie is de Mol 2013.

Gefeliciteerd Kees!

