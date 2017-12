Herken jij de BN’er op deze jeugdfoto?

Als bekende Nederlanders een foto van vroeger delen op social media dan verspreidt zich dat al gauw als een lopend vuurtje.

Zo ook bij stylist van de sterren Leco van Zadelhoff: hij deelt een plaatje van een tijd geleden.

Lief

“Gek op een oranje hoedje… Bij vaders op z’n nek”, schrijft hij erbij. Leco begon zijn carrière in Harderwijk bij een lokale kapper. Toen ging hij samenwerken met Leontine Borsato, waar hij veel met haar reisde als visagist van de presentatrice. Inmiddels is Leco kapper en visagist (geweest) van onder anderen Leontine Borsato, Winston Gerschtanowitz, Daphne Deckers, Ruth Jacott, Chantal Janzen, Angela Groothuizen en Caroline Tensen. Leco heeft een 11-jarige dochter, Robbie, samen met zijn ex.

De throwback:

TBT… gek op een oranje hoedje.. bij vaders op z n nek😜… #langgeleden Een bericht gedeeld door Leco van Zadelhoff ␤ (@lecolook) op 14 Dec 2017 om 1:46 PST

En zo ziet Leco er nu uit:

Zoek de 10/20 verschillen😜.. lecolook @douglasnederland … #zondag #sneeuw Een bericht gedeeld door Leco van Zadelhoff ␤ (@lecolook) op 10 Dec 2017 om 6:19 PST

En met zijn vriendin Leontine, die onlangs 50 werd:

Lieve leuke knappe vriendin @leontineborsato … van harte gefeliciteerd met je 50e verjaardag🎉🎉🎉🎉!! Love you to the moon and back… 50 is het nieuwe 30..😜!!! #happybirthday #50ishetnieuwe30 #mooivanbuitenenbinnen #muse #❤️ Een bericht gedeeld door Leco van Zadelhoff ␤ (@lecolook) op 10 Dec 2017 om 1:13 PST

Bron & beeld: Instagram