Herken jij de BN’er op deze jeugdfoto?

Je zou het misschien niet zeggen, maar het jongetje op deze foto is tegenwoordig één van de bekendste zangers van Nederland. Hij groeide op in de Jordaan en begon zijn carrière in het café van zijn vader. Weet jij over wie we het hebben?

Een bericht gedeeld door Rene Froger (@rene.froger) op 21 Mei 2018 om 4:36 (PDT)

Voor het eerst op Instagram

De jongen op deze foto is niemand minder dan Rene Froger! De zanger heeft sinds kort een Instagram-account en deelt meteen al een kiekje uit de oude doos. ‘Zo, ik zit ook op Instagram ? Ik zal deze week eerst eens wat momenten uit mijn plakboek met jullie delen. Op deze foto ben ik een jaar of 4. Tegenover mijn geboorte huis in de Anjelier straat in de Jordaan. Ik was al hard aan het sparen voor een scooter.#frogeropinsta #betertelaatdannooit’, zo schrijft hij bij de foto.

Bron en beeld: Instagram