Wát een verschil: herken jij de BN'er op deze foto?

Dat een mens enorm veel kan veranderen, bewijst deze BN’er maar weer. Hij postte een kiekje uit de oude doos op Instagram en wij herkennen hem bijna niet meer terug!

Zie jij meteen wie het is?

Puber

Inderdaad, het is radio-dj Domien Verschuuren. Volgens hem is de foto, waarop hij zo’n 15 jaar oud is, te mooi om niet te vereeuwigen. ”Hallo 2003!” zet hij onder de foto. De nu 31-jarige Domien krijgt een hoop reacties op zijn foto, van ”Goed opgedroogd”, tot ”Ik ga stuk” en grapjes als ”Geen steek veranderd”.

Q-music

Sinds 2018 is Domien radio-dj bij Q-music, waar hij dagelijks om 16:00 te horen is. Voorheen zat hij jarenlang bij NPO 3FM. De laatste twee jaar deed hij hier de ochtendshow, waarmee hij Giel Beelen opvolgde.

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram