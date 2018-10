Onherkenbaar na 10 uur in de schmink: zie jij welk topmodel dit is?

Halloween nadert met rasse schreden. Een wereldberoemd topmodel is dól op deze feestdag en haalt elk jaar alles uit de kast voor een fantastisch kostuum. Op Twitter blikt ze terug op haar ‘outfits’ van de afgelopen jaren – en die van 2013 in het bijzonder. Maar wie is het eigenlijk?

Vooral in Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk is Halloween een populair feest. Ook in Nederland ‘vieren’ we het steeds vaker. Op social media stroomt het langzaam vol met leuke Halloween-berichten en woensdag is het zo ver.

Het Twitteraccount van het beroemde topmodel staat de laatste dagen vol met leuke terugblikken op haar Halloween-kostuums van de afgelopen jaren. Vandaag deelde ze haar ‘kostuum’ uit 2013, waarvoor ze maar liefst 10 uur in de schmink moest zitten. Zie jij wie het is? Het is…

Heidi Klum! “Nog maar 5 dagen tot Halloween! In 2013 kostte het me slechts 10 uur om 55 jaar ouder te worden. Dit was een van mijn favoriete kostuums. Het duurde even voordat iedereen doorhad dat ik het was”, schrijft ze bij de foto.

Countdown to Halloween: 5 days! In 2013 it only took me 10 hours to age 55 years for #HeidiHalloween 😂 This was one of my favorite costumes! When I arrived, it took everyone a little bit before they realized it was me! #HeidiHalloween2018 #HeidiKlumHalloween pic.twitter.com/WSTrsKLtgq — Heidi Klum (@heidiklum) October 26, 2018

Countdown to Halloween: 5 days! In 2013 it only took me 10 hours to age soooooo many years for #HeidiHalloween 😂 This was one of my favorite costumes! When I arrived, it took everyone a little bit before they realized it was me! #HeidiHalloween2018 #HeidiKlumHalloween pic.twitter.com/CqDXzvcQh3 — Heidi Klum (@heidiklum) October 26, 2018

Ook de jaren daarvoor en -na verscheen het model in prachtige outfits.

2012:

Countdown to Halloween: 6 days! In 2012 in the wake of Hurricane Sandy, we held #HeidisHauntedHoliday a month later. With the held of friends and Santa 🎅🏻, we were able to deliver gifts to families in need through the Red Cross ❤️ #HeidiHalloween2018 #HeidiKlumHalloween pic.twitter.com/hfoQ5u87CE — Heidi Klum (@heidiklum) October 25, 2018

2009:

Countdown to Halloween: 9 days! I used to do my own makeup for my costumes back in the day! Martin Izquierdo created this amazing crow outfit for #HeidiHalloween in 2009 which was next level #HeidiHalloween2018 #HeidiKlumHalloween pic.twitter.com/DmIoY2S5E1 — Heidi Klum (@heidiklum) October 22, 2018

2004:

Countdown to Halloween: 14 days! Throwing it back to 2004 when I dressed as a witch, skeleton bones hanging off my dress and all ☠️❤️ #HeidiHalloween #HeidiHalloween2018 #HeidiKlumHalloween pic.twitter.com/oIStJUsJiE — Heidi Klum (@heidiklum) October 17, 2018

Bron: Twitter Heidi Klum. Beeld: iStock