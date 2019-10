Herken jij de presentator op deze jeugdfoto uit de jaren 80 nog?

Voor sommigen zal het oude herinneringen doen bovenhalen, anderen zullen hem juist helemaal niet meer herkennen. Over welke BN’er hebben we het op deze jeugdfoto van 34 jaar geleden?

Advertentie Dit bericht bekijken op Instagram In een hokje bij de V&D #1985selfie Een bericht gedeeld door Carlo Boszhard (@carloboszhard) op 20 Okt 2019 om 2:07 (PDT)

De goedlachse Carlo Boszhard natuurlijk! De Nederlands televisiepresentator, acteur, zanger, tekstschrijver en imitator is onlangs 50 jaar geworden dus de knaap op de foto is ongeveer 17 jaar.

Fotohokje V&D

Danny de Munk laat in ieder geval weten dat het gedachtes weer doet bovenhalen: ‘Zo ken ik je weer … ❤️’, schrijft hij bij de foto. Andere volgers laten weten net zo’n foto in het hokje bij de V&D te hebben gemaakt: ‘Mooie tijden’, droomt iemand weg. ‘Daar heb ik er ook nog een paar van!’, schrijft een ander.

Telekids

Een andere volger: ‘Zo was je toen je begon bij Telekids met Irene Moors! Ik was 4 en zat iedere week aan de buis gekluisterd van 8:00 tot 11:00 en vooral om de Mega Blubber Power Race te kijken. De afstandsbediening verstopte ik zodat mijn zussen het kanaal niet konden veranderen want die hadden geen zin om op te staan en de tv met de hand van kanaal te veranderen.’ Haha!

Bron: Instagram. Beeld: ANP