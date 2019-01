Dít herken je zeker wanneer je een relatie hebt met een Steenbok

Wanneer je getrouwd bent met een Steenbok heb je of al een feestje achter de rug of je hebt een van de aankomende dagen een feestje op het programma staan. Máár met jouw Steenbok is het leven natuurlijk altijd een feestje en zijn er een aantal dingen die je vast herkent.

De Steenbok is een van de meest stabiele en volwassen sterrenbeelden in een relatie. Het zijn toegewijde partners en ze bouwen graag aan dingen voor lange termijn. Maar hoe zit dat in de liefde?

Succesvol

Mensen met het sterrenbeeld Steenbok zijn in een relatie op zoek naar een gelijkwaardige partner. Ze willen graag trots zijn op hun partner en vinden het fijn als hun partner succesvol is. Het is voor de Steenbok makkelijk om zichzelf in zo’n relatie uit het oog te verliezen, maar hij zal er alles aan doen dat dit niet gebeurt. Steenbokken vinden hun eigen welzijn net zo belangrijk als dat van hun partner. En dat is precies wat je nodig bent in een relatie of huwelijk.

Intuïtie

Steenbokken staan bekend als gedisciplineerd en strategisch, maar mensen met dit sterrenbeeld hebben ook een heel zachte kant. Ze hebben een sterke intuïtie en wanneer ze een besluit nemen denken ze daar altijd goed over na. In een relatie herkent de Steenbok emoties goed. Daardoor voelt hij of zij altijd goed aan wanneer er ruzie in de lucht hangt en of deze ruzie slechts een discussie of een groter probleem oplevert. Geeft jouw partner aan dat er werk aan de winkel is in jullie relatie? Ga daar dan in mee. Op het gevoel van de Steenbok kun je vertrouwen.

Vaste rollen

Organisatie en efficiëntie zijn heel belangrijk voor mensen met dit sterrenbeeld. Niet alleen op werkgebied, maar ook in een relatie. Wanneer je partner een Steenbok is, dan herken je vast dat hij of zij het fijn vindt om een paar vaste rollen te hebben waar ze goed in zijn. Vaste klusjes in het huishouden passen hier goed bij, maar de vrienden van een Steenbok weten bijvoorbeeld ook precies waar ze wel en niet voor moeten aankloppen. Wát ‘ie doet, doet-ie goed. En anders laten ze het liever aan een ander over.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock.