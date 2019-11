Herman Brood had ook een zoon en zó ziet hij er nu uit

Het is niet algemeen bekend dat Herman Brood naast 2 dochters (Lola en Holly) ook nog een zoon had. In een interview met ‘Het Parool’ vertelt Marcel (50) over z’n vader.

In de jaren 90 was Marcel Brood tourmanager bij z’n vader. Tegenwoordig werk hij bij het Amsterdamse muziekcentrum Q Factory en is hij opnieuw tourmanager, bij de herenigde Wild Romance, de voormalige begeleidingsgroep van zijn vader.

Onzeker

Marcel lijkt qua uiterlijk niet heel erg op z’n vader, maar als je het weet zie je wel degelijk gelijkenissen. Ook het verlegen karakter van Herman herkent Marcel wel in zichzelf. “Ik kan me in groepen ook wel eens onzeker voelen”, legt hij uit in een interview met Het Parool.

Buissink

Iedereen noemt hem Marcel Brood, maar eigenlijk heet hij Marcel Buissink. Hij kreeg namelijk de achternaam van zijn moeder Tekie Buissink. Als kind Marcel af en toe contact met z’n vader. “Dan gingen we naar de bioscoop of naar het circus. Leuk, maar hij kon ook ineens verdwenen zijn. Na een uur of zo werd ik dan opgehaald door Koos, zijn manager.” Marcel vond het vooral heel fijn dat ze veel lol hadden samen. “Je kon echt ontzettend met hem lachen.”

Bron: Het Parool. Beeld: ANP