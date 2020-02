Herman den Blijker showt trots hoeveel hij is afgevallen

Premium

Thelma (60) en Gabrie Jansen (60) trouwden jong en kregen samen 3 kinderen. Het huwelijk strandde en bijna 20 jaar lang hadden ze nauwelijks contact. Tot vorig jaar, toen ze tijdens een verjaardag naast elkaar op de bank belandden en tussen hen - tot ieders verrassing - de vonk opnieuw oversloeg. Afgelopen zomer gaven ze elkaar voor de tweede keer het jawoord. "We zijn nooit gestopt met van elkaar houden."

Thelma: “Op onze trouwkaart staat: ‘Loved you yesterday, love you still, always have and always will’. Zo voelen we dat allebei. We zijn nooit gestopt me