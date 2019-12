Herman Finkers zorgt in 'DWDD' voor een lach en een traan bij de kijkers

Donderdagavond schoof Herman Finkers aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in DWDD. Daar zorgde de Almelose cabaretier met zijn uitspraken vooral voor heerlijk gelach bij de kijkers thuis, maar ook voor ontroering.

Herman Finkers was in de studio te gast om te praten over de heruitgave van zijn boek De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door. Van het boek zijn al bijna 1 miljoen exemplaren verkocht. “Dat is veel!”, vertelt Matthijs van Nieuwkerk hem. Finkers heeft vervolgers de lachers meteen op zijn hand. “Maar ik weet niet wat mensen met het boek doen. Misschien kopen ze wel – net als bij aardappelen – een paar keer een nieuwe”, antwoordt hij.

Leukemie

Ook praten de mannen over de ziekte van de cabaretier. Finkers leeft al lange tijd met chronische leukemie. Momenteel voelt hij zich gelukkig goed. “Ik vind het heel bijzonder dat ik mijn pensioen heb gehaald,” vertelt Finkers. “Daar zijn eigenlijk 2 oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst de medische wetenschap, waar ik echt een heel diepe buiging voor maak. Onderzoekers zijn erin geslaagd om van een dodelijke ziekte een chronische aandoening te maken, waardoor ik nu nog leef. En ik heb ook gewoon veel mazzel.”

Herman wie?

Eerder dit jaar nam Finkers de Blijvend Applaus Prijs in ontvangst. En ook daar maken de heren heerlijke grappen over. “Dat is zo’n prijs dat het eigenlijk wel mooi is geweest”, grapt de cabaretier. “Ik kan wel merken dat ik deze prijs gekregen heb. De Amsterdamse taxichauffeur die me naar de uitreiking bracht, kende alle cabaretiers. Maar hij had nog nooit van Herman Finkers gehoord. De chauffeur had beloofd dat hij naar deze uitzending zou kijken, dus als je me om half 9 weer zou willen ophalen?”, vraagt hij grappend in de camera.

Op Twitter werd donderdagavond volop over Finkers gesproken. Zoveel zelfs, dat de cabaretier een tijdlang ‘trending‘ was. “Het is echt onmogelijk om niet van Herman Finkers te houden” en “Misschien moet Herman Finkers onze natie wekelijks toespreken”, klinkt het:

@hermanfinkers .. je bent echt n mooi mens Herman. Je positivisme inspireert!!! #dwdd — Marc (@NagtegaalMarc) December 12, 2019

#dwdd Herman Finkers ❤️ wat een held, leuk om hem weer eens te zien! Zodra ik die man zie ontstaat er al een glimlach. Topper! — Lilian (@Kellerlk) December 12, 2019

Ze mochten wel de hele uitzending aandacht aan Herman Finkers besteden. 💖 #dwdd — Danny ⎊ (@Danneh89) December 12, 2019

Het is echt onmogelijk om niet van Herman Finkers te houden denk ik. — Jenneke (@Jennekepenneke) December 12, 2019

Waren er maar meer mensen als Herman Finkers.#DWDD — Ruben v Koningsveld (@RvanKoningsveld) December 12, 2019

Misschien moet Herman Finkers onze natie wekelijks toespreken. Wat hoop, een dosis troost, relativering, milde vermaning, een glimlach en soms een onbedaarlijke schaterlach. Het land zou er van opknappen!#dwdd — Ruben v Koningsveld (@RvanKoningsveld) December 12, 2019

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: DWDD & Twitter. Beeld: ANP