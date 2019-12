Herman van der Zandt en vrouw Jozephine uit elkaar

Herman van der Zandt (45) heeft aan RTL Boulevard laten weten dat hij en zijn vrouw Jozephine sinds afgelopen zomer uit elkaar zijn. Hoewel de breuk nog vers is, heeft de presentator het momenteel erg leuk met een voormalig collega.

Herman en Jozephine waren lange tijd samen. Het stel trouwde in 2016 en samen hebben ze een dochter van 11 en een zoon van 9.

Herman de Schermman

De twee leerde elkaar kennen op de werkvloer. Jozephine werkte toen als radioverslaggever bij NOS Radio 1 en NOS op 3. Herman was toen nog werkzaam voor het NOS Journaal, als presentator. Uiteindelijk kreeg hij daar de bijnaam ‘Herman de Schermman’.

Nieuwe liefde

De presentator laat weten dat hij de liefde opnieuw heeft gevonden bij voormalig collega Anna Gimbrère (33). Anna is een Nederlands wetenschapsjournaliste en presentatrice. In 2017 presenteerden Herman en Anna samen het programma Oranje Boven, Down Under.

