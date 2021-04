Quinten bekent in ‘Het alternatief’: “Ik geloof in aliens”

In alweer de tweede aflevering van Het alternatief ontmoet Ryanne van Dorst Quinten. Hij gelooft in buitenaards leven en geeft Ryanne een kijkje in zijn onderzoek naar aliens.

Quinten doet al jaren onderzoek naar buitenaards leven en gelooft dat hij in Nederland al meerdere keren UFO’s heeft gezien. Wanneer Ryanne bij Quinten thuis komt, laat hij haar al zijn bewijsstukken zien en vertelt hij dat hij al vanaf zijn 7de onverklaarbare dingen ziet. Op Facebook houdt hij een pagina bij waar hij zijn bewijsstukken op zet en in contact komt met anderen die in buitenaards leven geloven.

Advertentie

Quinten over buitenaards leven

Quinten is er van overtuigd dat de FBI niet wil dat mensen erachter komen dat buitenaards leven bestaat. De FBI zou er volgens hem dan ook voor zorgen dat al het bewijsmateriaal in beslag wordt genomen. “We komen dan te dicht bij het antwoord, en dat wil de FBI niet”, laat Quinten weten.