'Het echte leven in de dierentuin' is terug: kijkers onder de indruk van eerste aflevering

Zaterdagavond trapte Het echte leven in de dierentuin af met maar liefst 1.385.000 kijkers. De reacties op het nieuwe seizoen, waarin reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya en hun pasgeboren jong de hoofdrol spelen, zijn lovend.

In ‘Het echte leven in de dierentuin’ nemen we een kijkje in het geheime leven van de dieren in Ouwehands Dierenpark. Wat gebeurt ere na sluitingstijd op plekken waar bezoekers niet mogen komen? Verborgen camera’s filmen onder meer liefdesgeschiedenis van de bekende reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya en het schildpaddenduo Mien en Sjaak.

Tusker en Bob

In aflevering was te zien hoe de nieuwe olifantenbul Tusker voor een nageslacht mag zorgen. Daar moet hij wel op worden voorbereid. Dat geldt ook voor de reuzenpanda’s, die op weg geholpen worden naar een paring en een dracht.

Wat een prachtig en intelligent dier, die olifant #hetechteleven — Carlos, Antifascist des Vaderlands (@ElGriego79) June 6, 2020

Wanneer het voortplantende zeepaardje Bob verschijnt, komen de emoties los, zo blijkt uit de reacties op Twitter. Eerst moeten de kijkers lachen, want de zeeveulentjes (ja, zo heten baby zeepaardjes echt!) schíeten uit z’n lijf (én ja, in dit geval is de mán zwanger!). ‘Bob lust er wel pap van’, klinkt een tweet. Al blijven er uiteindelijk maar heel weinig ‘veulentjes’ over. De bevalling is echter zó zwaar, dat Bob het niet overleeft.

Zeepaardje Bob lust er wel pap van!! #hetechteleven — Sven Froeling (@svenfroeling) June 6, 2020

Zit je dan als (in elk geval volgens m’n paspoort…) volwassen vrouw. Tranen in m’n ogen omdat er een zeepaardje doodgaat. #hetechteleven — Ilona Oerlemans (@IlonAjax) June 6, 2020

#hetechtelevenindedierentuin kijken 👀 📺 Het mannetje draagt de eitjes…een soort van onderwater #paashaas 😉 dat ze zo mooi rechtop zwemmen….ik vermoed dat ze een paar loodjes in de voering hebben 😜 pic.twitter.com/TIjRbAtw76 — Arjan van den Berg (@ArjanZevenaar) June 6, 2020

Mincho, Mien en Sjaak

Beer Mincho begint ook aan een nieuw leven: na een gezondheidstest krijgt hij ‘een duwtje in de rug’ waardoor hij leert zich als een echte beer te gedragen. Dan zijn er nog de Aldabra reuzenschildpadden, niemand minder dan Mien en Sjaak, die een gloednieuw verblijf krijgen. De verzorger vertelt over de gebeurtenis: “Hij reageert zo rustig en relaxed op zijn nieuwe verblijf!”. En daar moeten sommigen wel om lachen: ‘Gast, het is een schildpad’, reageert iemand namelijk.

Op NPO 1 is een nieuw programma over alle reilen en zeilen van een dierentuin. Deze aflevering onder andere de verhuizing van schildpad Sjaak. De dierenverzorger van dienst: “Hij reageert zo rustig en relaxed op zijn nieuwe verblijf!” Gast, het is een schildpad.#hetechteleven pic.twitter.com/dYItzquPDH — Tim Schaap (@timmieschaap) June 6, 2020

Oh oh…. die Sjaak. Even verhuist naar een nieuw verblijft met zn harem en laat er direct geen gras over groeien. 🙈 #hetechteleven — Nelly Ina Wae Smal-Soumete (@Some1CalledNIW) June 6, 2020

#HetEchteLeven

Dat de verzorgers veel aan het woord zijn, irriteert sommige kijkers. ‘Mooie beelden in #hetechteleven maar beperk het commentaar tot een voiceover, en niet steeds die verzorgers in beeld’, tipt iemand.

Ik was vergeten hoe irritant al die MENSEN zijn in “Het echte leven in de dierentuin”. Kwek, kwek, kwek. #hetechteleven — Jan Smit (@jansmit69) June 6, 2020

Mooie beelden in #hetechteleven maar beperk het commentaar tot een voiceover, en niet steeds die verzorgers in beeld. — 🎼 D’ A n g e l a ❣️ (@angeldrink87) June 6, 2020

Toch regent het positieve reacties over het algemeen. ‘Zeer geslaagde 1e aflevering. Belooft weer een leuke serie te worden!’, wordt er gereageerd. Heb je de aflevering gemist? Je kunt het online terugkijken.

#hetechtelevenindedierentuin Wat n heerlijk relaxed en mooie uitzending. Een verademing in deze tijd! — Rineke (@TonneDer) June 6, 2020

Wat is het #hetechteleven op #npo1 toch een fijn programma in tijden als deze. — Xander van der Veer (@PandaBeerrr) June 6, 2020

Zeer geslaagde 1e aflevering. Belooft weer een leuke serie te worden!🐘🐼🦧🐢🐢🐚🐅🐒🐗🐻🐻🐘🐘😍#hetechteleven — globy07 (@globy07) June 6, 2020

Bron & beeld: NPO, NTR