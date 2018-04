Het huishoudboekje van: Anke

Praten over geld doen we liever niet, maar we willen wél graag weten hoe anderen het doen. Deze week geeft copywriter Anke (31) een inkijkje in haar huishoudboekje. Ze lost dit jaar de schuld af bij haar ex-vriend.



Wie: Anke

Leeftijd: 31

Beroep: zelfstandig copywriter (20 uur per week)

Status: relatie, niet samenwonend

ERIN

Salaris: € 3.000

Totaal: € 3.000

ERUIT

Huur: € 450 (incl. gas, water, licht)

Zorgverzekering: € 103

Openbaar vervoer: € 75

Abonnementen: telefoon € 11, Spotify € 10

Sport/hobby: € 68

Boodschappen: € 200

Kleding: € 75

Sparen vakantie: € 667

Aflossen schulden: “Dit jaar los ik de schuld aan mijn ex af, volgend jaar begin ik met mijn studieschuld.”

Totaal: €1663

SPAARGELD: € 1.477

STUDIESCHULD: € 32.000

SCHULD EX-PARTNER: € 6.600

Ben je tevreden met je salaris?

“Ja heel tevreden. Vooral met de manier waarop ik het verdien. Ik kan mijn dagen helemaal zelf indelen en werk vooral vanuit huis. Meestal begin ik rond een uur of tien met het checken van mijn mails. Omdat je schrijven niet heel lang achter elkaar doet, werk ik in blokjes. Na een half uur of een uur ga ik even wat anders doen, de was bijvoorbeeld.”

Heeft het lang geduurd voor je op dit punt in je carrière kwam?

“Teksten schrijven doe ik al mijn hele leven, maar het heeft jaren geduurd voor het de stabiele financiële vorm kreeg die het nu heeft. Vroeger was ik echt bang voor geld. Ik legde rekeningen ongeopend aan de kant omdat ik het toch niet kon betalen. Sinds ik een coaching traject heb gevolgd, weet ik dat ik beter functioneer met een paar vaste opdrachtgevers in plaats van heel veel verschillende klanten. Dat geeft rust, ook financieel.”

Je woont goedkoop. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

“Sinds september vorig jaar woon ik in een spirituele woongemeenschap. Mijn huis ligt in een hofje waar we met twintig mensen bij elkaar wonen. Ik woon samen met een huisgenoot, met wie ik de woonkamer, keuken en badkamer deel.”

Doe je veel samen met de woongemeenschap?

“Dat wisselt. Mijn huisgenoot woont hier al langer en is actiever op spiritueel gebied. Hij staat ’s ochtends om zes uur op om te gaan mediteren. Voor mij is dat iets vrijblijvender.”

Waar bezuinig je niet op?

“Gezond eten. Ik ben opgegroeid met het oer-Hollandse AVG’tje, maar sinds twee jaar eet ik vegetarisch en vaker biologisch omdat ik merk dat het mijn lichaam goed doet. Natuurlijk eet ik ook nog weleens een lekker snack. Mijn favoriet? Lays naturel chips!”

Je hebt een behoorlijke schuld. Hoe komt dat?

“Het grootste deel is mijn studieschuld en daarnaast heb ik nog een schuld bij mijn ex-partner. Ik had geld van hem geleend en dat ben ik in delen aan het terugbetalen. Volgend jaar start ik met het aflossen van mijn studieschuld. Het lijkt me fijn om financieel onafhankelijk te zijn en te kunnen sparen.”

