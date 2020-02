Het is bekend: déze 5 boeren volgen we dit seizoen in Boer zoekt vrouw

Na ruim een jaar aftellen, mochten we vanavond weer smullen van de 1e aflevering van Boer zoekt vrouw. En wat voor 1. De 10 boeren werden verrast met hun brieven. Welke boeren kregen er genoeg om de komende weken op televisie te komen?

De sprankelende oogjes van de boer(inn)en wanneer Yvonne een tas met brieven op tafel legt: je kunt er haast geen genoeg van krijgen. Het is bijna jammer dat er ieder jaar maar 10 boeren verrast mogen worden met liefdesbetuigingen. Maar wat moet dat een boost voor het zelfvertrouwen van de oh zo bescheiden boeren zijn.

Advertentie

Slecht nieuws voor boer Jan

Maar liefst 1100 (handgeschreven) liefdesbrieven en -pakketten gingen er dit jaar de deur uit, op weg naar de boeren. 1 van de gelukkigen die een grote hoeveelheid van die brieven kreeg, is boer Jan. De 35-jarige eigenaar van een zorgboerderij weet bijna niet wat hij ermee aan moet. Hij had stiekem gehoopt nèt niet genoeg brieven te krijgen om gevolgd te worden door het programma, zodat hij lekker op z’n gemak, zonder camera’s, kon uitzoeken wie de schrijfsters waren. Ook kon hij zich bijna niet voorstellen dat veel vrouwen hem zouden schrijven. Tegen zijn verwachtingen in kwamen er 63 brieven zijn kant op en zit hij bij de 5 overgebleven boeren. Helaas voor Jan, maar stiekem wel heel leuk.

Brieven voor Bastiaan

Maar sommige boeren mogen nóg harder aan de slag tijdens de selectie van hun 10 speeddate kandidates. Zo kreeg boer Bastiaan, een 35-jarige akkerbouwer met gezellige krulletjes, maar liefst 167 brieven van vrouwelijke singles die heel graag met hem op date wilden. Veel van de dames sloegen aan op de voorstelvideo van Bastiaan, waarin hij aangeeft een misfit te zijn en zich altijd een beetje anders voelt dan de rest. Brieven vol herkenning krijgt Bastiaan binnen. En de komende weken volgen we hem in zijn zoektocht.

633 brieven

1 boer heeft het dit seizoen wel érg getroffen. Een keurige 633 mannen schreef een liefdesbrief naar de knappe Annemiek. Een boerin van 25 jaar die haar dagen doorbrengt op haar melkveehouderij. Een beetje verloren staat ze in een kamer die overladen is met pakketten en brieven. Gelukkig zijn haar vriendinnen er om haar te helpen met de selectie. Want welke 10 mannen zien we volgende week terug bij haar speeddate? Spannend.

Weer boer Geert

Ook heeft de 61-jarige Geert Jan een plekje in het programma weten te bemachtigen. Deze vrolijke eigenaar van een paardenopfokkerij én patatkraam kreeg brieven van 56 geïnteresseerde dames in de postbus. Ook boer Geert (hé, kennen we de vorige boer Geert nog?) zit er dit jaar bij. De melkveehouder is 51 jaar en kreeg 79 brieven die hij samen met een goede vriend mocht selecteren. Op zoek naar dé vrouw.

Dates voor boer Willem

Niet alle boeren waren gezegend met tientallen brieven. Voor sommigen is de keuze wat minder reuze, maar daarom zeker niet minder leuk. Boer Willem kreeg 6 lieve brieven van leuke dames en om het hem makkelijk te maken, mocht hij ze on the spot leren kennen in de kroeg. Hoe leuk is dat? Stiekem zouden we die date ook wel helemaal willen volgen op televisie.

De speeddates

De boeren die we volgende week wél terugzien, hebben uiteindelijk 10 leuke date-kandidaten weten te kiezen. We zullen volgende week zien hoe dat uitpakt, maar 1 ding is zeker: het wordt weer genieten dit seizoen!

Ook zo’n Boer zoekt vrouw-fan? Dan ken je vast boer Tom nog wel! Wij spraken hem in de rubriek ‘wanneer heb je voor het laatst…’. Bekijk de video hier.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Kro-ncrv.