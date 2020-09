Even bellen met… Hui-Hui Pan over haar antiracismecampagne ‘Het is maar een grapje’

Hui-Hui Pan is het gezicht achter Pan Asian Collective. In samenwerking met andere organisaties is ze de campagne ‘Het is maar een grapje’ gestart. Hiermee wil ze aandacht vragen voor het stigmatiseren van Oost- en Zuidoost-Aziatische Nederlanders.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze campagne te starten?

“In februari is dit idee ontstaan. Toen ging ook de hashtag #iamnotavirus rond op social media. De Fransen maakten toen cartoons in dagbladen over racisme waar Aziatische mensen mee te maken kregen door het coronavirus. Dat vond ik een mooie manier van mensen bewust maken dat zoiets echt niet kan. Voor onze campagne ‘Het is maar een grapje’ delen we daarom twee weken lang de illustraties van persoonlijke verhalen van kunstenaars met Oost- en Zuidoost-Aziatische roots.”

Waarom de naam ‘Het is maar een grapje’?

“Dit is een standaard uitspraak die gebruikelijk is in Nederland. Als iemand een opmerking maakt die verkeerd valt of iets racistisch zegt en je daar iemand op aanspreekt, wordt het vaak afgedaan als grap. Met deze naam willen we mensen bewust maken en laten nadenken over dat soort ‘grapjes’.”

Waarom hebben jullie gekozen voor beeldverhalen?

“Beelden zijn makkelijk en toegankelijk. Er is veel ruis in communicatie en we wilden graag op een laagdrempelige manier een dialoog starten.”

Heb je voorbeelden van de illustraties die voor jullie zijn gemaakt?

“We hebben bijvoorbeeld een illustratie over het zingen van ‘hankie pankie Shanghai’. Veel scholen denken dat ze hiermee cultureel divers zijn, maar eigenlijk wordt de Chinese taal belachelijk gemaakt. Voor Aziatische Nederlanders is dit vaak een vervelende ervaring. Een ander verhaal dat we delen is dat van Chuan Ming, die op zestienjarige leeftijd in elkaar geslagen werd nadat hij de standaard ‘sambal-bij’s’ en ‘ni hao’s’ naar zijn hoofd kreeg.”

“We willen bewustwording creëren. Het doel is dat mensen ons leren kennen en begrijpen zodat we het gesprek kunnen beginnen. Je zult er nooit een echt eind aan maken, zeker niet op dit gebied, maar het moet wel bespreekbaar worden. Er moet meer zichtbaarheid en representatie komen. Nog steeds wordt er op nationale televisie gezegd dat Chinezen hond eten. Wij willen ook dat mensen ons als Nederlander zien.”

Is racisme toegenomen door corona?

“Ja en nee. In de beginperiode van corona nam het wel toe, maar ik denk dat het vooral meer zichtbaar is geworden. Racisme tegen de Aziatische gemeenschap in Nederland is er altijd al geweest. Mensen durfden er vaak niks over te zeggen. Niemand wil als slachtoffer worden gezien.”

Is er volgens jou te weinig aandacht voor het racisme waar Aziatische Nederlanders mee te maken krijgen?

“Er is momenteel aandacht voor, maar het is iets wat altijd aandacht nodig heeft. Veel mensen zien niet dat ‘grapjes’ pijnlijk en kwetsend kunnen zijn.”

Hoe gaan we dit probleem oplossen?

“Stap één is bewustwording. Het is niet in één keer over. Kijk naar de zwartepietendiscussie, die is ook al zo’n tien jaar bezig. Het is vaak niet de intentie van mensen om iets racistisch te zeggen maar de uitspraak kan wel racistisch zijn. We moeten meer met elkaar in gesprek gaan en niet doen alsof de ene partij tegen de andere is. Als samenleving moeten we werken aan discriminatie op verschillende gebieden.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: privé