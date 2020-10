Het is officieel: Delphine Boël, het kind van koning Albert, is nu prinses

In het huis van Rossana Kluivert is altijd plek voor honden in nood. Ze hoopt dat meer mensen zich bewust worden van dierenleed en er iets aan willen doen: “Elk gebaar, hoe klein ook, maakt de wereld een stukje beter.”

Ze heeft een keer dertig honden gehad. Dat was in 2008, toen Rossana Kluivert met haar haar man Patrick en kinderen Demi, Nino en Shane in Lille woonde. Toen ze hoorde dat in Portugal honden op de nominatie stonden om na een ellendig leven te worden gedood, aarzelde ze geen moment. Ze regelde een vrachtauto en reed ernaartoe om er zo veel mogelijk te redd