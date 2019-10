Het is officieel: vanaf deze zomer moet je een kaartje kopen om Venetië in te mogen

Wanneer je in Italië bent mag een bezoekje aan de romantische stad Venetië natuurlijk niet ontbreken. Nu is het al niet bepaald goedkoop om hier te gaan winkelen of een terrasje te pakken, maar vanaf komende zomer gaat het je nog eens éxtra veel geld kosten.

De gemeenteraad heeft namelijk besloten dat mensen vanaf volgend jaar een kaartje moeten kopen om de stad in te mogen.

Verhoging van tarief

Dagjesmensen betalen straks 3 euro en op drukke dagen kan het tarief oplopen tot 6 of 8 euro. Wie met een cruiseschip naar Venetië komt betaalt een vast tarief van 5 euro. Het is de bedoeling dat de prijs vanaf 2021 nog een paar euro omhoog gaat.

Dagjesmensen

Het betalen van ‘entree’ moet de extreme drukte in de stad verminderen, want vaak is er geen doorkomen aan. Gemiddeld brengen er dagelijks zo’n 70.000 toeristen een bezoekje aan de stad, wat natuurlijk ontzettend veel is. Van de 25 miljoen toeristen die jaarlijks komen, bestaat het merendeel, zo’n 14 miljoen, uit dagjesmensen. Toeristen die van een cruiseschip komen blijven vaak maar een paar uur.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock