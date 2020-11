In Het perfecte plaatje moet helaas iedere week een deelnemer naar huis. Hoe blij sommigen waren dat darter Raymond van Barneveld eruit moest, zo jammer vinden ze het dat de kandidaat van deze week naar huis ging.

Let op dit artikel bevat spoilers.

Niemand minder dan Soy Kroon moest Het perfecte plaatje verlaten. De opdracht van deze week was een foto maken voor de cover van een magazine. Soy schoot de cover voor een rockmagazine met Jan Kooijman als model, maar de jury vond zijn idee niet origineel genoeg. “Het is een beeld dat je grijpt als je langs te schappen loopt, maar tegelijkertijd ook een beeld dat ik eerder heb gezien.” Daarnaast kreeg hij het commentaar dat het grijze vlak op de cover te veel kleuren had.

Geëmotioneerd

Soy eindigde net onder deelnemer Bert en moest hierdoor het programma verlate. De deelnemers laten weten dat ze het niet kunnen geloven dat de acteur naar huis moet. Ook Soy zelf is flink geëmotioneerd en teleurgesteld. “Ik voel boosheid en verdriet in me. Ik vond het zo’n leuk programma.”

Winnaar

De kijkers thuis laten massaal weten dat ze het jammer vinden dat Soy eruit ligt. Ze hadden hem graag nog iets langer in het programma gezien. De kijkers laten ook gelijk weten wie er dan het programma moet gaan winnen: dat is natuurlijk publieksfavoriet Stefano Keizers. “Hier kids sip! Daar gaat hun favoriete topfotograaf Soy Kroon. Nu hopen dat Stefano Keizers wint. Maar eerst ff flink uithuilen”, schrijft iemand op Twitter.

Kan die Soy niet een soort wildcard krijgen?!! Kom op zeg hij was toch zeker wel beter deze keer! #HetPerfectePlaatje — Frank (@Frankblzs) November 24, 2020

#HetPerfectePlaatje Jammer van Soy! Was zijn foto echt een 6,5 waard? Hoop dat ie door blijft gaan met foto’s maken! — Dirk (@dchillp) November 24, 2020

Nooooooo, ik ben het hier zo niet mee eens 😨😕 @soykroon je foto was zo gaaf 🤯 #HetPerfectePlaatje — Danni (@xDaantjehhh) November 24, 2020

Weer genoten van een geweldige aflevering met prachtige foto’s. Wel een verassende afvaller. Gelukkig zit Stefano er nog in. #HetPerfectePlaatje — Hans W. (@hanswouters59) November 24, 2020

Ja kijk ik vind dit dus echt niet leuk hé Soy had er echt in moeten blijven, niks ten nadele van de andere fotografen want dit is echt een goed seizoen maar Soy was echt HEEL goed #HetPerfectePlaatje — ☁️ 𝓶 (@maudypayne_) November 24, 2020

Hier kids sip! Daar gaat hun favoriete top fotograaf @soykroon Nu hopen dat @stefanokeizers wint. Maar eerst ff flink uithuilen. #perfecteplaatje — Kasandra (@kasandravbree81) November 24, 2020

Neee!! Een absolute finalist eruit! 3x een shoot gewonnen! Dat moet toch ook op een of andere manier mee wegen! Zet jokers of vrijstellingen in ofzo. Dit moet anders! #HetPerfectePlaatje — Berber Hempenius (@Berberrie) November 24, 2020

@soykroon #HetPerfectePlaatje

Klopt niks van deze uitslag. Oneerlijkheid. Je bent voor mij gewoon de finalist hoor. Samen met Stefano. pic.twitter.com/wDHWHdNB1g — Irene! ♡ (@8_Serendipity_8) November 24, 2020

