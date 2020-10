Het unieke knuffel-experiment: versterkt 4 minuten knuffelen je relatie?

Uit onderzoek blijkt dat knuffelen je relatie een boost geeft. Bij een knuffel komt namelijk oxytocine vrij. Dit ‘liefdeshormoon’ zorgt ervoor dat je je verbonden voelt met iemand. Door het aanmaken van dit hormoon ben je weerbaarder tegen stress en kun je beter en makkelijker ontspannen. Genoeg redenen om er lekker op los te knuffelen dus!

Door de vreemde coronatijd – thuiswerken, kinderen, geen afleiding – komen relaties en echte connectie tussen partners meer onder druk te staan. Partners maken weinig tijd voor elkaar. Wat doet het met ons als we onze partners weer eens écht vastpakken, een dikke knuffel geven, als we oprecht een paar minuten de tijd nemen voor elkaar? Libelle vroeg dit aan verschillende stellen en wilde weten: wat voel je, brengt dit jullie dichter bij elkaar? We lieten de verschillende stellen daarom 4 minuten lang knuffelen. Benieuwd naar het resultaat? Check het unieke knuffel-experiment in bovenstaande video.

Oxytocine van het knuffelen

Ben jij benieuwd of je genoeg oxytocine aanmaakt. Of wil je weten hoe sterk je relatie is? Of dat je wellicht wat meer moet knuffelen? Doe dan snel de test:

Hoevaak knuffelen jullie

Wil je meer lezen over de ervaringen van de koppels uit het filmpje? Bekijk dan de reacties hier.