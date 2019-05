Zó ziet het 13-jarige zoontje van Glennis Glace eruit

Het zoontje van Glennis Grace, Anthony, betekent heel veel voor de zangeres. Met de vader van Anthony, haar tourmanager Moos Majri, was Glennis tot 2012 6 jaar lang samen.

Zondag was het feest bij de zangeres, want Anthony mocht 13 kaarsjes uitblazen.

Hieperdepiep hoera

Ter ere van zijn verjaardag, plaatste Glennis zondag een mooie collage van Anthony op Instagram. ‘‘Mijn allermooiste geschenk is vandaag 13 jaar geworden”, schreef ze bij de foto. ‘‘Wat ben je lief en mooi. Gefeliciteerd, m’n lieve jongen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 19 Mei 2019 om 3:17 (PDT)

My everything

Al eerder liet Glennis weten stapelgek te zijn op haar zoontje. Zo plaatste ze een tijdje geleden deze reeks foto’s met de tekst: ‘‘My child, my heart, my soul, my everything.” Wat vind jij, lijkt Anthony op zijn moeder?

Dit bericht bekijken op Instagram My child, my heart, my soul my everything❤️ Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 18 Apr 2019 om 2:06 (PDT)

America’s got Talent

Een tijd geleden deed Glennis mee aan America’s got Talent. In een podcast vertelde ze later dat ze dat eigenlijk helemaal niet wilde vanwege Anthony, die toen 12 was. “Toen ik het in het traject van America’s got Talent zat, ging hij voor het eerst naar de middelbare school”, vertelde ze. “Ik vond het heel erg dat ik daar toen niet bij kon zijn.”

Bron: Instagram, Shownieuws. Beeld: ANP, Instagram