HHB-favoriet Cas over zijn tolk Wieke: "Er was al een klik tussen ons"

Vorige week zagen we hoe Heel Holland Bakt-favoriet Cas de tent moest verlaten. Jammer, want hij is een ontzettend leuke kandidaat die zeker meer is gegund.

Cas had bij iedere uitzending van het bakprogramma zijn tolk Wieke mee.

Aan RTL Nieuws vertelt hij over hun speciale relatie. Of nou ja, hij legt even eerlijk uit hoe het zit: ”Nee, we zijn geen setje én wonen ook niet samen”. “En we zijn ook niet verliefd”, aldus Wieke. Cas is nog single, maar Wieke heeft wel al een relatie.

Wel maatjes

Cas en Wieke kenden elkaar al lang voordat het programma werd opgenomen. Hun band was eerst vooral ‘zakelijk’, omdat Wieke Cas helpt met bijvoorbeeld zijn studie. Maar nu, wellicht door alle aandacht die ze hebben gekregen na afloop van het programma, zijn de twee echt vrienden geworden. “We hebben een mooie vriendschap opgebouwd. Cas nodigt me nu ook uit als mens, en niet meer alleen als tolk”, aldus Wieke.

En of ze weleens een beetje hebben gebabbeld over de andere kandidaten, of over presentator André van Duin, als ze zich samen verveelden op een draaidag? “We kletsten weleens in gebaren als we lang moesten wachten. Maar we hebben niet echt geroddeld hoor.” Dat klinkt gezellig, maar de 23-jarige Cas baalt ook een beetje van de situatie. “Ik vind het toch echt jammer dat ik niet tot de finale ben gekomen hoor”.

Wist je dat er voor sommige baktermen geen gebaren bestaan? 😅👐Hoe Wieke en Cas dat hebben opgelost, lees je in dit interview met Wieke. 👉https://t.co/fw4WVBhIzI #HHB #heelhollandbakt #Cas #Wieke pic.twitter.com/LGHv18oNfC — Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) 22 januari 2019

Samen hopen Cas en Wieke nog op 1 ding: dat doventaal een officieel erkende taal wordt. Wie weet lukt dat nu, nu zij doventaal prominent in beeld hebben gekregen bij een programma zo populair als Heel Holland Bakt, dat wekelijks miljoenen kijkers trekt. En dat ze elkaar na het avontuur bij Omroep MAX blijven zien, als vrienden, dat staat vast.

Wieke en Cas hopen één ding: dat hun deelname ook iets goeds voor doven oplevert. “Het zou zo mooi zijn als gebarentaal een officieel erkende taal wordt. Dat is het nu nog niet. Fries is dat wel”, zegt Wieke.https://t.co/UN3VnY3Jmr — Samuel Gerrets (@sgerrets) 27 januari 2019

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Twitter