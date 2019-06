Híer gaat het tweede seizoen van 'Undercover' over

Ben jij ook zo’n grote fan van de Netflix-serie ‘Undercover’? Dan heb je vast wel gehoord dat er een tweede seizoen aankomt. De opnames hiervan zijn momenteel in volle gang en we kunnen je alvast een klein tipje van de sluier geven.

De site Variety heeft namelijk onthuld waar het tweede seizoen over gaat.

Illegale wapenhandel

Waar het eerste seizoen draaide om de drugswereld in Noord-Brabant, gaat het tweede seizoen over illegale wapenhandel. De serie maakt een sprong in de tijd en zal een jaar na de gebeurtenissen uit het eerste seizoen verder gaan.

Verhaallijn

De hoofdrollen in het tweede seizoen worden weer gespeeld door Anna Drijver (Kim de Rooij) en Tom Waes (Bob Lemmens). Kim werkt nu voor een mensenrechtenorganisatie, terwijl Bob nog steeds aan de slag is als agent. Het duo ontdekt een uitgebreid netwerk dat is gestart in Syrië en inmiddels is uitgebreid naar België. Bob gaat weer undercover.

Bron: AD. Beeld: ANP