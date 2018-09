Híer shop je Máxima’s Prinsjesdag-jurk

Koningin Máxima zag er zoals ieder jaar weer fantastisch uit op deze zonnige Prinsjesdag. Ze droeg een lange japon in verschillende pastelkleuren van de stof mousseline. Modekenners gingen uiteraard meteen op onderzoek uit: van wie is dit ontwerp?

De koningin koos deze Prinsjesdag niet voor modehuis Natan of Jan Taminiau, maar voor een creatie van de Italiaanse Luisa Beccaria. Zij staat al sinds de jaren ’80 bekend om haar zwierige, vrouwelijke japonnen. Máxima ging dit keer ook niet voor een exclusief ontwerp, want de jurk is gewoon online te bestellen. Tenminste, als je even geduld hebt (hij is natuurlijk alweer uitverkocht) én bereid bent om je spaarrekening te plunderen: voor 3972 euro is-ie van jou.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP