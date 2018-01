Híerdoor zit het haar van Kate Middleton altijd perfect

Toen Meghan Markle onlangs met een rommelige knot werd gespot, stonden de kranten er vol van. De Britten vonden de nonchalante coupe van Meghan maar niks, en het duurde niet lang voordat de vergelijking met Kate Middleton werd gemaakt. Het haar van de hertogin zit immers wel áltijd goed.

Het geheim van Kate’s perfecte kapsel? Gewoon een ouderwets haarnetje!

Bijna onzichtbaar

Wanneer Kate haar haren opsteekt, draagt ze namelijk altijd een bruin haarnetje. Hierdoor blijven haar lokken perfect in model zitten, en valt er nooit een plukje uit. Het haarnetje is bijna niet te zien omdat het zo fijn is en de draadjes precies dezelfde kleur hebben als het haar van Kate.

Bron: InStyle. Beeld: Getty Images