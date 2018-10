Verdrietig meisje heeft mazzel: ze krijgt zomaar een high five van Máxima

Als je niet helemaal je dag hebt dan is daar niet altijd wat aan te doen. Toch had dit meisje vandaag door haar tranen heen flink wat geluk.

Ze vond het namelijk net iets te spannend om onze koningin een bloemetje te geven. We snappen het wel: dat is ook best een momentje.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn momenteel op werkbezoek in de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. Het meisje durf de bloemen bijna niet aan de koningin te geven, maar gelukkig stelt ze haar gerust. Met een high five en een lieve aai nog wel. Dat kunnen niet veel andere meisjes van haar leeftijd zeggen.

Schattig! Dit verlegen bloemenmeisje geeft een high five aan koningin Máxima. #BlauwBloed pic.twitter.com/sRN0REaaSR — Blauw Bloed (@BlauwBloedtv) 11 oktober 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP