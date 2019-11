Hilarisch: dit voorwerp gebruikt Sylvie Meis voor de perfecte foto

Sylvie Meis is altijd bezig met dé perfecte selfie. Kosten noch moeite worden gespaard voor een goede foto op Instagram. Op Instagram Stories laat Sylvie nu zien hoe het er aan toe gaat bij zo’n shoot.

En daarbij valt een voorwerp in het bijzonder op: een bladblazer.

Belangrijke taak

In het filmpje is te zien hoe Sylvie elegant op een bank ligt te poseren. Ondertussen is er een team druk bezig om het perfecte plaatje van haar te schieten. Een van haar teamleden heeft wel een heel bijzonder taakje gekregen: zij houdt een bladblazer vast.

Wapperende lokken

De vrouw houdt de bladblazer precies zo dat Sylvie’s gouden lokken de goede kant op wapperen. Het kost wat moeite, maar dan heb je ook wat! De grappige beelden zie je hier:

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP