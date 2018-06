Hilarisch en ietwat onaardig gesprek op Marktplaats gaat het internet over

Onderhandelen op Marktplaats kan nog weleens voor de nodige irritaties zorgen. Of mensen bieden veel te weinig voor wat je verkoopt óf ze stellen eisen waardoor je het product nog beter regelrecht de prullenbak in kunt gooien.

Vandaag gaat er zo’n Marktplaats-gesprek het internet over. Tegenwoordig kun je op de site chatten met de koper. Handig én superirritant te gelijk. Sommige mensen zien die chat als een mogelijkheid om álles te kunnen eisen wat ze willen. Zo is in dit gesprek te lezen dat de koper geld vráágt om een product op te komen halen bij de verkoper.

Vriendelijk reageren

Als verkoper kun je dan of vriendelijk reageren dat je wacht op een andere koper of helemaal niets meer zeggen. Maar als je je dag niet hebt, dan zijn deze twee opties natuurlijk allebei niet geschikt. Dan reageer je zoals in onderstaand gesprek:

bro mensen op marktplaats pakken me echt pic.twitter.com/rDfbwYtT69 — ewaa suikerklontje (@h3elin) 24 juni 2018

Bron: Twitter. Beeld: iStock.