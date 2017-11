Oeps: meisje raadt pincode van slapende vader en boekt dure trip naar Disneyland

Toen Ian Wilson uit Engeland zag dat er via PayPal meer dan duizend pond was afgeschreven van zijn rekening, dacht hij direct aan fraude. Volgens PayPal was dit echter niet het geval: alle betalingen waren namelijk via de telefoon van Ian gedaan.

Toen Ian de zoekgeschiedenis van zijn telefoon bekeek, moest hij tot dezelfde conclusie komen. Want wat bleek? Zijn 9-jarige dochtertje Susan had zijn PayPal-pincode geraden en voor meer dan duizend euro een luxe trip naar Disneyland Parijs geboekt.

Vlucht en hotelovernachting

Terwijl haar vader lag te slapen, had het meisje meer dan vierhonderd euro uitgegeven aan een vlucht en hotelovernachting. Ook stond er voor ongeveer tweehonderd euro een VIP-bezoek aan de Eiffeltoren op de planning en was er bijna vierhonderd euro uitgegeven aan Disneyland-kaartjes.

Spijt

Toen Ian zijn dochter confronteerde met de rekening gaf ze direct toe. “Ze was heel verdrietig en had heel veel spijt. Ik kon haar niet straffen”, vertelt hij. Ook verklaarde het meisje dat ze geen idee had hoe ze de trip had geboekt en dat ze gewoon graag met haar vaders smartphone speelt. Ze wist niet eens wat de Eiffeltoren is.

Waarschuwing

Ian heeft gelukkig uiteindelijk zijn geld teruggekregen en roept ouders nu op om erg voorzichtig te zijn met inloggegevens en pincodes.

Bron: Dailymail. Beeld: Facebook