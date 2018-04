Dít was het meest hilarische moment in 5 jaar koningsschap

Willem-Alexander en Máxima zijn alweer vijf jaar lang onze koning en koningin. Dit jaar vieren we dan ook de vijfde Koningsdag. We kunnen terugblikken op veel mooie momenten, maar ook een hilarisch voorval.

Weet je nog, die keer dat Máxima een bosje bloemen kreeg dat duidelijk niet meer vers en heel goedkoop was?

Haast

Gerdineke, groots fan van Máxima, geeft wel vaker een bloemetje aan de koningin. Maar die ene keer in Utrecht had ze geen tijd om een mooie bos bij de bloemist te halen. En dus snelde ze de Albert Heijn in om een bosje witte tulpen te halen. Ze was in alle haast alleen vergeten om de sticker met 35 procent korting erop eraf te halen… Nu wist iedereen dat de bloemen niet meer dan twee euro gekost moeten hebben. Oeps!

Aardig gebaar

Ach, Máxima was er maar wat blij mee, weet een bekende van Gerdineke aan het AD te vertellen. “De koningin dankte er hartelijk voor. Het was gewoon een aardig gebaar, dat gewaardeerd werd.”

Bron: AD. Beeld: ANP

