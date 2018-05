Deze hilarische foto's laten zien hoe je leven verandert als je kinderen krijgt

Hoeveel ouderschapsboeken je er ook op naslaat; vrijwel niets kan je echt op het ouderschap voorbereiden. Kinderen krijgen is fantastisch, maar met vlagen ook loodzwaar.

Vooral de peuterperiode is een pittige tijd. De 41-jarige Mike Julianelle uit New York weet als geen ander dat humor relativeert. Daarom begon hij het Instagramaccount ‘Got Toddlered’. Hier delen ouders foto’s van vóór het ouderschap en nadat ze kinderen kregen. Het contrast tussen voor en na is pijnlijk herkenbaar – maar vooral heel erg grappig.

Wat zagen we er vroeger toch goed uit hè?

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Got Toddlered.