Hilarische optische illusie gaat het internet over: wat zie jij?

Een foto is in principe een kopie van de werkelijkheid, maar soms lijken er op een simpel kiekje dingen te staan die je in het echt niet ziet. Zo gaat er nu een optische illusie het internet over die ons ook even aan het twijfelen bracht.

De foto gaat viral met de vraag: wat zie jij? Een man op hakken, of een meisje dat de jongen op de stoel een knuffel geeft?

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 mei 2018

Als je een paar keer goed kijkt, zie je het: de jongen zit op de stoel en het meisje achter hem geeft hem een knuffel. Mysterie opgelost!

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: Twitter.