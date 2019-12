Hilarische video laat zien hoe Queen Elizabeth weer even moeder is

De kinderen van Queen Elizabeth mogen dan wel allang volwassen zijn, maar dat betekent niet dat ze nooit meer een standje van hun moeder krijgen. Op een video is duidelijk te zien hoe prinses Anne, dochter van the Queen herself, even flink door haar eigen moeder wordt berispt.

De video is momenteel een grote hit op Twitter en wij snappen wel waarom: de reactie van Anne spreekt namelijk ook boekdelen.

Warm welkom

In de video is te zien hoe de Amerikaanse president Trump een bezoek brengt aan Buckingham Palace voor de bijeenkomst van de NAVO-landen in Londen. Tijdens zijn aankomst staan Elizabeth, zoon Charles en diens vrouw Camilla netjes klaar om hem te verwelkomen. Prinses Anne lijkt echter geen zin te hebben in het onderonsje en blijft van een afstandje toekijken.

Standje van moeder

Wanneer Elizabeth hier lucht van krijgt, geeft ze haar (69-jarige) dochter subtiel een standje, waarna Anne haar schouders ophaalt en gewoon blijft staan.

The Queen chastising Princess Anne for not greeting Trump and Anne not giving a single shit is the mood we all need to take into today pic.twitter.com/W5cCFlq2Ui — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) December 4, 2019

Bron: Twitter. Beeld: Getty