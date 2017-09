Hilda verloor haar 28-jarige dochter

Dat wat geen enkele ouder ooit mee hoopt te maken, overkwam Hilda. Haar dochter Kirsten (28) overleed plotseling. “Ze zal nooit meer terugkomen.”

Hilda (60): “Als ik wakker word, ben ik nog steeds in het familiehuis waar we de afgelopen dagen ook waren, naast het ziekenhuis. Het was gisteren te laat om nog naar huis te gaan. Weer voel ik de totale paniek in mezelf, de paniek die je ook kunt voelen als je een klein kind kwijt bent. Maar dit keer is het onomkeerbaar. Kirsten, mijn prachtige dochter van nog maar 28, is dood en zal nooit meer terugkomen. Gisteravond laat hebben de artsen de apparaten losgekoppeld. Ik zag Kirsten bleker en bleker worden. Het leven trok langzaam uit haar weg. De metertjes op de twee monitoren boven haar bed zakten. Op dat moment besefte ik dat alle hoop vervlogen was en mijn leven voor altijd anders zou zijn.”

Rouwdienst

“Ik blijf niet liggen. Gek genoeg ben ik ondanks mijn enorme verdriet ook heel helder en daadkrachtig. Ik weet dat we nog maar een paar dagen hebben om alles te regelen en dat er vandaag veel zal moeten gebeuren. Om halfelf hebben we al een afspraak met de mevrouw van het rouwcentrum. Mijn man, mijn twee zoons, mijn schoondochter en de vriend van Kirsten en zijn zus zijn ook al wakker. We zijn de afgelopen dagen voortdurend samen geweest. We eten snel iets en rijden dan naar huis, waar de mevrouw van het rouwcentrum al voor de deur staat. Ik heb het gevoel dat ik in een rollercoaster terecht ben gekomen. Een paar dagen geleden was mijn leven nog normaal, waren zaken als mijn werk als juf op een basisschool nog belangrijk. Nu moeten we nadenken over vragen die we onszelf nooit eerder hebben gesteld: hoe we de dienst willen, wat er op de kaart moet komen, of we een advertentie in de krant willen, welke kist we wensen.”

Verstuikte enkel

“Terwijl we met de vrouw van het rouwcentrum praten, gaat de telefoon voortdurend en bellen er buren aan. Veel mensen weten nog niet eens dat Kirsten is overleden. Mijn broer en zijn vrouw komen en gaan boven schoonmaken. We zitten midden in een verbouwing van de badkamer en zijn een paar dagen geleden halsoverkop vertrokken. Overal ligt nog stof. Er zullen veel mensen blijven slapen de komende dagen en ik wil toch dat het huis een beetje netjes is. Vier dagen geleden was Kirsten nog helemaal gezond. Ze ging naar de huisarts omdat ze tijdens de vakantie in Griekenland haar enkel had verstuikt. Daar in de praktijk is ze in elkaar gezakt. Ze hebben haar 35 minuten gereanimeerd en 3 dagen zweefde Kirsten tussen leven en dood. Eergisteren vertelden de artsen ons dat haar hersenactiviteit nul was en behandelen geen zin meer had. Door de verstuiking was trombose ontstaan, met een longembolie als gevolg. Een groot stolsel had haar luchtweg afgesloten, waardoor er geen bloed met zuurstof meer kon circuleren naar haar hersenen. Het is alsof dit allemaal niet echt gebeurt. Maar ik moet mijn hoofd erbij houden en de emotie niet de overhand laten nemen. We moeten ervoor zorgen dat Kirsten een mooi afscheid krijgt.”

Eén valse noot

“Kirsten hield van muziek. Ze zat in een orkest en in een band. Voor de kaart kiezen we een mooie muzikale tekst. Eén valse noot en je werd stil. Er zat geen muziek meer in je. Voor altijd nemen wij jouw mooie klanken mee in ons hart. Het lijkt ons mooi als de band en een klein orkest op haar uitvaart gaan spelen. We zoeken adressen, verzamelen foto’s, zoeken muziek uit; het is een enorme klus. ’s Middags gaan we naar het rouwcentrum waar Kirsten naartoe is gebracht. De kist is nog open, meerdere familieleden en vrienden komen langs om afscheid te nemen.”

Onwerkelijk

“Het is zo onwerkelijk om mijn dochter in de kist te zien liggen. Ze ziet er niet meer uit als onze Kirsten, door alle behandelingen is ze behoorlijk toegetakeld. Gisteren is er nog een transplantatieteam uit het AMC gekomen omdat Kirsten een donorcodicil bleek te hebben. Gek genoeg was dat voor ons op dat moment een lichtpuntje. Als ze toch zou sterven, was haar dood niet helemaal voor niets. Helaas bleken de organen van Kirsten niet meer te gebruiken. Vlak daarna namen we afscheid van Kirsten. Ze lag er roerloos bij, onder een wit laken en met haar handen op haar buik. Toen de zuster het infuus op haar hand verwijderde, verscheen op het laken een bloedvlek in de vorm van een hart. Het troostte me: het voelde alsof Kirsten op deze manier afscheid van ons nam. We zijn tot twee uur ’s nachts bezig met alles regelen. Het is mooi om het verlies van Kirsten zo intens met elkaar te delen en iedereen blijft slapen. Uitgeput ga ik naar bed, wetend dat ons morgen weer een enorm intensieve dag te wachten staat.”

Voor ouders die een kind verloren is er de lotgenoten vereniging OOK.

Interview: Rosa Koelemeijer. Beeld: iStock