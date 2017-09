Hoofdredacteur Hilmar Mulder ondertekent manifest van The Colour Kitchen

Geen talent mag onbenut blijven, vinden ze bij The Colour Kitchen. Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn. Daarom ondertekende hoofdredacteur Hilmar Mulder deze week het manifest ‘No Social Waste’.



Bij The Colour Kitchen helpen ze mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt om met een nieuwe kans en opleiding weer aan het werk te gaan, in het restaurant op boerderij Langerlust in Amsterdam of een van de andere vestigingen.

Manifest

Om deze mensen meer kansen te geven, is The Colour Kitchen de campagne ‘NO SOCIAL WASTE’ gestart. Hiermee, en met de hashtag #nosocialwaste, willen ze zoveel mogelijk mensen het manifest laten ondertekenen. Want ‘talent hoort niet op de bank’. Hoofdredacteur Hilmar Mulder ondertekende deze week het manifest op boerderij Langerlust, waar verschillende werknemers van het restaurant ook aanwezig waren:

Boodschap

De boodschap van het manifest luidt als volgt: