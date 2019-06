Politie deelt aangrijpend bericht over hinderende omstanders bij reanimatie

Als hulpverleners bezig zijn met een reanimatie, dan laat je hen netjes hun werk doen en blijf je op afstand – zou je denken. In Vlissingen liep het donderdag anders en daarover deelt de politie nu een aangrijpend bericht.

Toen een vrouw donderdag een hartstilstand kreeg, kwamen een studente geneeskunde en huisarts direct in actie. Zij hebben haar gereanimeerd. Maar tijdens hun heldendaad werden ze gehinderd door verschillende omstanders die langsliepen en foto’s maakten. De politie begrijpt daar helemaal niks van.

“Op deze foto is niets bijzonders meer te zien, maar vanmiddag vochten wij hier met een huisarts en een studente geneeskunde voor het leven van een vrouw met een hartstilstand”, begint het bericht van de politie. “Wij begrijpen dat het de aandacht van passanten trekt als er meerdere ambulances en politiewagens geparkeerd staan. Maar wat wij niet begrijpen, is dat best veel passanten rakelings langs ons heen blijven lopen en dus ons werk hinderen.”

“Veel mensen blijven staan om zich te vergapen aan een dame die met ontbloot bovenlijf vecht voor haar leven. Hoe zou je het vinden als je daar zelf lag? Of je moeder, je oma? En wat heb je eigenlijk aan dit beeld op je netvlies? Waarom wil je een reanimatie van een wildvreemde met je smartphone filmen? Wij vinden het in ieder geval heel vervelend voor de betrokkene zelf.”

De politie sluit haar bericht af met de vraag of alle omstanders de volgende keer kunnen helpen door afstand te houden. Veel mensen reageren – terecht – vol ongeloof op het bericht. Hoe het nu met de gereanimeerde dame gaat, is niet bekend.

