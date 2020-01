Oplettende kijker 'Wie is de mol?' denkt door hint in leader nu al te weten wie de mol is

Het 20e seizoen van Wie is de mol? belooft nu al een spannend seizoen te worden. Zaterdag gaat het programma weer van start, maar oplettende kijkers denken nu al te weten wie de Mol is.

Niets is wat het lijkt bij Wie is de mol?, overal kan een hint in verborgen zitten. Zo ook in de leader van het programma. Er zijn fans van het programma die het intro al tientallen keren hebben bekeken om een hint te kunnen ontdekken. En dat lijkt ook echt gelukt te zijn.

Claes Iversen

Op het Instagramaccount ‘Wie is de mol hints nl’ is woensdag een theorie gedeeld op basis van een hint in de leader van het programma. Daarin is namelijk een telefoon met de tijd 18:10 te zien. Wat blijkt: precies op 18 seconden in de leader is het gezicht van modeontwerper Claes Iversen te zien en bij de 10e seconde een bordje met ‘De Mol’. Zou deze kijker de mol echt al zo vroeg ontmaskerd hebben?

Rik weet het antwoord

Rik van der Westerlaken is op dit moment een van de weinigen die het antwoord op deze vraag weet. In een interview maakte hij bekend dat hij bij de opnames van het tweede seizoen wel wist wie de mol was. Bij het eerste seizoen was dit niet het geval. “Uiteindelijk is het beter voor mij als presentator omdat ik precies weet hoe het zit, wat er gebeurt en hoe de reacties zijn. Ik kan het beter peilen. Ik sta er zekerder en ik voel me lekkerder als ik weet hoe het in elkaar zit”, zei hij daarover op NPO Radio 1.

Bron: Instagram. Beeld: AvroTros