Nutteloze hint over Wie is de Mol? gaat het internet over

Op social media wordt er voluit gesproken over het wel en wee in Wie is de Mol?.

We willen het allemaal weten: wie is dit seizoen toch de Mol?

Lol

Het blijft ook na de 5e aflevering spannend. Maar op Facebook gaat er nu hét antwoord op de prangende vraag rond. Volgens grappenmakers zou namelijk niemand minder dan Stine de Mol zijn. Zo schrijven fans op de Facebookpagina ‘Totaal nutteloze Wie is de Mol hints’: ‘Dat we dit nu pas ontdekt hebben zeg! Stine rijmt op Aspirine en Aspirine is eigenlijk een beetje hetzelfde als Paracetamol. ParacetaMOL! Waarschijnlijk is Stine dus de mol!’

Verdenkingen

Jan wordt tot nu toe het minst verdacht door de kijkers, samen met Ruben. Simone en en Stine worden het meest verdacht en Olcay hangt er een beetje tussen.

De grap kan worden gewaardeerd en wordt inmiddels al meer dan tienduizend keer geliket en gedeeld.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Facebook. Beeld: ANP