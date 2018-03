Wijst déze hint erop dat Olcay Gulsen de mol is...

Gisteravond was het de avond der avonden voor de kandidaten én kijkers van ‘Wie is de Mol?’: de finale. De laatste 3 kandidaten probeerden nog zoveel mogelijk geld voor de pot de verzamelen en kijkers probeerden de laatste hints te spotten.

Jan Versteegh, Olcay Gulsen en Ruben Hein zijn de 3 finalisten van ‘Wie is de Mol?’ 2018. Alle kandidaten vulden aan het eind van deze aflevering de laatste test in. Met natuurlijk de belangrijkste vraag: wie is de mol? Zowel Jan als Olcay gaven aan te denken dat Ruben de mol is, terwijl Ruben op zijn beurt koos voor Jan. Niemand verdenkt Olcay er dus van dat ze al die tijd een dubbelrol gehad heeft, maar de oplettende kijkers viel gister één ding op.

Spiegelbeeld

Voor de kandidaten de test konden gaan maken, moesten ze kiezen voor een route. Een route waarmee ze nog wat extra geld konden verdienen, oog in oog kwamen te staan met de mol of de snelste route. Alle kandidaten kozen voor het extra geld, maar toen kandidaat Olcay bij het bordje mol kwam, was niet goed te zien welke kant ze op ging. Vervolgens liep ze langs een vijver waar je heel, maar dan ook echt heel, duidelijk haar spiegelbeeld in zag. Zou dat er dan toch op wijzen dat Olcay Gulsen de mol is? Nog een week geduld…

Olcay lijkt even af te wijken van haar pad bij de test en vervolgens is ze in spiegelbeeld te zien. #widm pic.twitter.com/77vWMuXN9g — WIDM Hints 2018 (@WIDMHints2018) 3 maart 2018

Beeld: ANP.