Déze hint roept vragen op bij ‘Wie is de mol?’-kijkers

Een vliegreis naar Tsjechië, hotelovernachtingen in allerlei steden en talloze groepsopdrachten. Het 21e seizoen van Wie is de mol? lijkt niet per se corona-proof. Hoe hebben ze dat dan gedaan tijdens de opnames?

Presentator Rik van de Westelaken legt het uit in de Wie is de mol?-podcast.

Oranje of geel gebied

Tot het laatste moment was het spannend of er überhaupt wel een nieuw seizoen van Wie is de mol? zou komen. Of de reis naar Tsjechië door kon gaan, was namelijk voor lange tijd niet zeker. Het land was voor vertrek een geel gebied, maar het had om kunnen slaan naar oranje. “Als Tsjechië voor vertrek oranje was geworden, waren we er niet naartoe gegaan. Oranje is alleen voor noodzakelijke reizen en dit is een heel leuk programma, maar het is niet noodzakelijk. En dat is dan heel jammer voor ons en voor de kijker, maar dan maar geen seizoen”, zegt Wie is de mol?-presentator Rik van de Westelaken daarover.