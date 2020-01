Kijkers WIDM komen met wilde theorieën na eerste aflevering

Zaterdagavond is het 20e seizoen van Wie is de mol? van start gegaan. Op Twitter kwamen de molloten onmiddellijk met ‘hints’ die ze hadden ontdekt.

Let op, heb je de aflevering nog niet gezien, lees dan niet verder.

Eerste afvaller Wie is de mol? 2020

In de 1e aflevering van Wie is de mol? 2020 moest Anita Witzier uiteindelijk naar huis. Zij had de minste vragen goed beantwoord over de de identiteit van de mol. (Lees hier wie alle deelnemers ook alweer zijn)

Hints Wie is de mol? 2020 aflevering 1

Op Twitter werd meteen druk gespeculeerd over wie de saboteur dan wél is dit seizoen.

In het begin van de leader zit het Chinese woord voor 'vriend'. Tina deed mee aan 'Foute Vriendinnen'. Is Tina de Mol? #moltalk #widm #wieisdemol @WieIsDeMol — WIDM2020 (@widm2020insta) January 11, 2020

In de leader van Wie is de mol is een horloge te zien met De Mol op het display. De tijd die aangegeven wordt, is 18.10 uur. Op de tiende seconde van de leader, zie je een bordje met De Mol erop in beeld en op de 18e seconde het gezicht van Claes Iversen.#widm #moltalk — Noa (@Noa45948834) January 11, 2020

Ik heb het te doen met de fanatieke mol kijkers, die gaan nu iedere Chinese letter die in beeld komt uitpluizen, om te zien of er een aanwijzing in te vinden is.#widm #wieisdemol #moltalk pic.twitter.com/WN4oToywtY — Viino (@Viino75) January 11, 2020

Het molgeld is bekend. Op elk biljet iets van De Mol. Behalve de 10. Die staat ook niet in reeks. waarom? Staat de 10 voor Tina? Tina is als 10e kandidaat bekend gemaakt… en wordt zij de mol op het 10tje #widm pic.twitter.com/5qsa5QJTO9 — xvh (@xvh) January 10, 2020

