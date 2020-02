Déze hints ontdekten de kijkers in aflevering 6 van 'Wie is de mol?'

Aflevering 6 van Wie is de mol? begon vanavond met 5 kandidaten en 1 mol. Aan het eind van de aflevering waren dat er nog maar 4, want kandidaat Claes moest het programma verlaten.

Er is weer een hoop gebeurd deze uitzending en de kijkers ontdekten weer een heleboel verborgen hints.

Opdrachten

In deze aflevering, die de titel ‘voor geen meter’ heeft, zagen we hoe de deelnemers met meetlinten aan de slag moesten in een maisveld om de afstand tussen telefoons op te meten. Door deze opdracht, met de titel ‘voice mol’, uit te voeren moesten ze achter een telefoonnummer komen en Rik een belletje geven. Dat lukte net niet, want ze hadden het telefoonnummer op één getal na goed. Geen geld voor de pot dus. In de tweede opdracht, met de titel ‘vak werk’, moesten de deelnemers allemaal in een vak gaan staan. Door van vakken te wisselen, moesten ze een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar krijgen. Met deze opdracht hebben ze €1030 voor de pot verdiend. Bij de derde opdracht, met de titel ‘alleskenners’ gingen de deelnemers om de beurt een doolhof in, waar ze enveloppen tegenkwamen met de namen van molloten erop. Via portofoons moesten ze met elkaar communiceren en daar ging natuurlijk weer van alles mis. In een van de enveloppen die ze bij Rik inleverden, zat mingeld, waardoor ze €200 verloren bij deze opdracht.

Executie

Een spannende aflevering die eindigde met een nog veel spannendere executie. Miljuschka, Buddy, Leonie en Nathan kregen een groen scherm te zien. Zo werd duidelijk dat Rob of Claes zou afvallen. Uiteindelijk kwam er een rood scherm voor Claes en moest hij zijn koffers pakken.

Oplettende kijkers zagen weer een boel verborgen hints voorbij komen. Heb jij deze hints ook gezien?

De eerste opdracht heette mol voice, leonie deed op het laatst van de opdracht de Chinese voicemail…

Is dit een aanwijzing🤔#widm #wieisdemol #widm2020 #widmhints — Bartel (@Bartel69542893) February 15, 2020

Bam! Rick zei vandaag dat de mol tevreden was met het bedrag in de pot. Rob heeft een tatoeage op zijn linker bovennarm met het woord ‘tevreden’. Hint naar Rob?! #widm — Yusuf Serkan (@YusufSerkan19) February 15, 2020

Zou ook een mooie verwijzing zijn naar de hint naar Jon, die als enige buiten het reuzenrad had moeten eindigen in seizoen 9 #widm #moltalk https://t.co/aJUGq9Xbdy — WIDM – Tunnelvisie (@DeTunnelvisie) February 15, 2020

Rik gebaarde 5 en 1 met zijn handen. De 1 is afgezonderd van de 5. Deze aflevering was Leonie eenzaam, hint naar de mol? #widm #moltalk — MoreJamPLZ (@PlzJam) February 15, 2020

Nathan over zijn mol: ‘En dan blijft over Buddy, Leonie en ik (neem Mil toch mee).’ Een hint dat Nathan de mol is? #widm #wieisdemol — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 15, 2020

Nathan zegt “ik ben tevreden over de pot”, Rick zegt “de mol is tevreden over de pot (maar nog lang niet klaar)”…. hint? #moltalk #widm — Raoul Meijer (@RaoulM84) February 15, 2020

“De Mol is nog niet klaar met ZIJN werk.” zegt Rik voor de derde opdracht. Is dit een hint? #widm #widm2020 #moltalk — Daaf (@DavidTLMN) February 15, 2020

Leonie zei tegen buddy: “Ik geloof je voor geen meter.” Hint naar de titel van de aflevering?? #moltalk #widm — Azuratastic Fursuits! (@Azuratastic) February 15, 2020

#widm #moltalk op de eerste telefoon staat een De Mol achtergrond en 18:09 woensdag 29 mei, is dit een hint wat de geboortedata van de Mol is of is dit de opname datum? ….. @WIDMnl @WieIsDeMol pic.twitter.com/Vv71a24Xhh — David Daniël Wouters (@DaveFlash) February 15, 2020

alle opdrachttitels waren fout nederlands! ‘vak werk’ moet zijn ‘vakwerk’, etc. rob las een woord verkeerd in het doolhof. hint? #moltalk #widm — sara⁷ 🍒 (@taescuddless) February 15, 2020

Bron en beeld: AvroTros