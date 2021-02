Aha! Dít kan de betekenis zijn van de jokerkaart in ‘Wie is de mol?’

Na de Wie is de mol?-finale van zaterdagavond zijn er nog maar twee mensen in het spel. Maar wie van hen is de mol? Als dít de theorie achter die steeds terugkerende jokerkaart is, is dat Renée.

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

Jokerkaart

Regelmatig komt er een jokerkaart langs in Wie is de mol?. In de eerste aflevering zagen we deze al, toen kandidaten in ruil voor geld een joker zouden krijgen. Sommigen van hen tuinden in de streek van de mol en ontvingen geen waardevolle joker, maar een jokerkaart voor maar liefst €250.

Charlotte

Af en toe kwam de kaart weer terug. Zo zagen we in de aflevering van vorige week nog dat er een puzzel werd gelegd met een plaatje van diezelfde joker. En ook in de finale van Wie is de mol? komt de jokerkaart weer ter sprake. Volgens presentator Rik van de Westelaken had Charlotte Nijs in de eerste aflevering namelijk al eens dé hint naar de mol in haar handen. Daarmee had hij het over de envelop met de jokerkaart, die Charlotte in aflevering één kocht.