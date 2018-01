Dít zijn de eerste hints uit aflevering 1 van 'Wie is de Mol?'

Het nieuwe seizoen van ‘Wie is de Mol?’ is nog maar net van start of het is alweer loeispannend. Dít zijn de hints uit de eerste aflevering.

Deze keer bevinden de 10 deelnemers (te weten: Bella Hay, Emilio Guzman, Jan Versteegh, Jean-Marc van Tol, Loes Haverkort, Olcay Gulsen, Ron Boszhard, Ruben Hein, Simone Weimans en Stine Jensen) van dit 18e seizoen van ‘Wie is de Mol?’ zich verspreid over Rusland, Kazachstan, Armenië, Oekraïne en Azerbeidzjan… Het seizoen begint dus al verrassend!

Een van hen is de Mol, en die heeft al het goed is ook nu alweer subtiele hints in de uitzending gegeven waarmee kijkers kunnen ontdekken wie hij of zij is. Een verzameling van de beste mogelijke hints die kijkers zijn opgevallen.

1. Eh, maakt Jan hier nou meteen een M van ‘mol’ in de lucht..?

Oké @Jan_Versteegh is de mol. Hier in beeld komt er iemand uit de grond omhoog. En weet je wie er normaal gesproken ook uit de grond omhoog komt? Juist! #widm pic.twitter.com/UwTDQPomvZ — Yorin (@TheRealYorin) January 6, 2018

2.En Jean-Marc maakt wel een heel opvallend statement. Belangrijker nog: de titel van de eerste aflevering is ‘een verhaal apart’. Jean-Marc is striptekenaar van o.a. Fokke en Sukke, doorgaans korte ‘aparte’ strips.

3.De Mol weet dat ze Art zo laat mogelijk een keer moeten bellen om veel geld uit de pot te halen. Simone en Bella bellen al vrij vroeg, wat ze maar 500 euro kost; Olcay & Ruben, Stine & Emilio, Ron & Loes en Jan & Jean-Marc bellen Art voor 1.000 euro.

4. Emilio is stuurs.

Hij wil de hint die hij van Art heeft gekregen niet geven. Hierdoor moet de andere groep zelf bellen, wat weer geld kost. Ook Sam verdenkt Emilio trouwens…

10 tickets naar Georgië gekocht. Ron z’n leadershot is in Georgie bij een of andere bank. Dus Ron is sws naar Georgie gevlogen. 1) of hij is vanuit Georgie naar huis gevlogen 2) hij komt terug#widm #moltalk — Sam de Man (@presentatortje) 6 januari 2018

5.Ron is in de intro wel terug te zien in Tbilisi, namelijk bij de Liberty Bank. Of hij is hier alleen voor de intro, of hij komt weer terug in het spel.

6.Bij de executie zegt Art altijd zijn standaardtekst, maar in de eerste aflevering slaat hij de tekst: ‘… behalve de Mol, die gaat nooit naar huis’. Zou de Mol niet deel hebben genomen aan de executie?

7. En dan nog de hint van ‘Wie is de Mol?’ zelf…

Voordat de uitzending begon, werd een tweet geplaatst op het account van @IkbendeMol. Als deze tweet vertaald wordt uit het Armeens, staat er ‘zien’. Als je de tweet omdraait en vertaalt uit het Vietnamees, staat er ‘Gekleurd glas’.

Vanavond: mak jaar bok #widm — De Mol (@IkBenDeMol) January 6, 2018

Enfin. De grappigste hint van dit jaar is alvast…

Wie is de mol 2018 hoeven we ook niet meer te kijken. Dit lijkt mij een duidelijk verhaal. #wieisdemol #widm #widm2018 pic.twitter.com/dUeJWw2pjT — Joël van der Linden (@JohnJoell) January 5, 2018

Op de hoogte blijven van de laatste theorieën en ontwikkelingen? Neem dan vooral een kijkje op deze hints-site.

Bron: WIDM hints. Beeld: AvroTros

