Dít zijn nu al de hipste namen voor baby's die in 2018 geboren worden

Als je een naam voor je toekomstige zoon of dochter wil uitkiezen: deze lijst gaat je helpen.

Want er is onderzocht wat nu al de hipste namen voor kindjes zijn die in 2018 worden geboren.

Bijzonder

Er zitten hele creatieve namen tussen, zowel voor jongens als voor meisjes. De meeste namen klinken wat Engels, maar kun je natuurlijk ook prima op z’n Nederlands uitspreken.

De meest trendy jongensnamen:

Naïm

Kayan

Manasse

Bojan

Revi

Bobby

Yari

Finnley

Iven

Aydin

Leandro

Mikai

River

Mace

Henry

Lenny

Mas

Rowen

Dorus

Riv

Efe

Milas

Jaxx

Santiago

Ward

Tobin

ArasIwan

Joseph

Noam

Mateo

Bor

Ramses

Fer

En voor meiden zijn dit de gloednieuwe toppers:

Maan

Djill

Harper

Luce

Novée

Rowan

Dalí

Zaya

Airen

Aysu

Saja

Betty

Edin

Louane

Mabel

Molly

Nana

Romijn

Roxx

Sally

Viènna

Yindi

Yuki

Lexy

Noëll

Kiana

Xenna

Sham

Leen

Reeva

Ece

Marilou

Ellie

Teske

Ken jij al iemand met deze naam? Of een aanstaande moeder die deze tips wel wil zien?

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock