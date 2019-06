Mike deelt belangrijke oproep: 'Denk deze dagen ook aan de daklozen'

Voor veel mensen is de hittegolf in ons kikkerlandje helemaal niet zo’n probleem. We kopen een extra pak ijsjes en drinken extra veel water. Daklozen genieten een stuk minder van de warmte. Daarom doet de Amsterdamse Mike een hartverwarmende, maar bovenal belangrijke oproep.

Mike werkt zelf in de daklozenopvang van Amsterdam. Zondag plaatste hij een bericht op Facebook, waarin hij al zijn vrienden en kennissen vroeg om extra goed voor de daklozen te zorgen op deze hete dagen. Een dag later was zijn bericht al meer dan honderd keer gedeeld.

Hel op aarde

“Voor veel daklozen is deze warmte de hel op aarde. Ze stappen niet zo makkelijk een supermarkt in voor een ijsje of flesje water. En je verliest op zo’n warme dag al snel twee liter vocht per dag”, begint hij zijn bericht.

Vrienden voor het leven

“Dus mocht je een bankhanger, straatmuzikant of rafelrandje tegenkomen en je loopt toch de winkel in: neem dan zes in plaats van één flesje water mee. Dat tilt toch veel makkelijker. Op onze groep zijn ze ook gek op ijsjes, en waarschijnlijk heb jij aan het einde van de dag een berg nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Het houdt ze echt overeind met deze warme dagen”, besluit hij zijn boodschap.

Iedereen doet mee

Aan RTL Nieuws laat Mike weten overweldigd te zijn door de vele reacties. Onder zijn bericht staat het vol met reacties van mensen die zijn idee geweldig vinden. “Ik doe mee!” en “Supertip, ga ik doen!” luidt het. Wat een mooi initiatief.

